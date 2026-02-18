Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PEDASO (FM) – INCIDENTE STRADALE – Poco prima delle 11 squadre di Vigili del fuoco di Fermo e San Benedetto del Tronto (AP) sono intervenute in A 14 al km 288 + 300, in galleria, direzione sud, per un incidente che ha visto coinvolti due auto articolati ed un’autovettura. Gli occupanti, già presi in cura dal personale sanitario, sono stati trasportati negli ospedali di zona, due, ed uno in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ad arginare la perdita di gasolio di uno di essi. La corsia sud è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi. Sul posto per i rilievi la Polizia autostradale di Porto San Giorgio.

Dal Comando di Fermo

SASSOCORVARO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13.00 in via Provinciale, in località Mercatale di Sassocorvaro Auditore, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e uno scuolabus.

La squadra VVF di Macerata Feltria ha provveduto all’estrazione della conducente dell’autovettura, rimasta incastrata nell’abitacolo, in collaborazione con il personale del 118.

Alcuni dei bambini presenti sullo scuolabus sono stati presi in cura dal personale sanitario.

Presenti tre ambulanze e i Carabinieri di Urbino per i rilievi di competenza.

Dal Comando di Pesaro Urbino.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – SOCCORSO A PERSONA – Poco dopo le 14 i Vigili del fuoco del locale distaccamento, con il supporto di personale giunto da Ascoli, sono intervenuti per accedere all’interno di un appartamento dove un uomo non rispondeva alle sollecitazioni dei congiunti. Dopo aver aperto la porta e favorito l’accesso dei sanitari, questi ultimi ne dichiaravano il decesso a causa, probabilmente, di monossido di carbonio.

Sul posto i Carabinieri.

Dal Comando di Ascoli Piceno