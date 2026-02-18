mercoledì, Febbraio 18, 2026
Maltempo, crolla il ponte Corace sulla Statale 19 nel Catanzarese: era stato già chiuso al traffico

Sulla strada statale SS 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 nella frazione Pratora a Tiriolo, nel Catanzarese, si è verificato il cedimento del ponte “Corace”, a seguito del maltempo che ha interessato il territorio negli ultimi giorni.

Il tratto era già dismesso al momento del passaggio di gestione dalla Provincia di Catanzaro ad Anas, nel 2019, essendo interessato da una frana storica e da rischio caduta massi. Il ponte era quindi già chiuso al traffico ricadendo all’interno di un tratto già da tempo non percorribile.

Dopo il passaggio alla gestione di Anas, è stato avviato un progetto che prevede la riqualificazione dell’arteria con la realizzazione di una nuova variante con galleria, finalizzata a garantire la sicurezza e il ripristino stabile della viabilità.

Il personale Anas è presente sul posto per le verifiche tecniche necessarie.

