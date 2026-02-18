mercoledì, Febbraio 18, 2026
Scomparsa giudice Adinolfi, sopralluogo dei vigili del fuoco: pali metallici per puntellare il tunnel sotterraneo

Nuovo sopralluogo nella mattinata di mercoledì alla Casa del Jazz in viale di Porta Ardeatina dove non si esclude possano riprendere a breve gli scavi per accedere al cunicolo sotterraneo nell’ex proprietà del boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti: qui potrebbero esserci documenti o riscontri sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi nell’estate del 1994 e anche di Emanuela Orlandi nel 1983.

I vigili del fuoco si sono presentati poco dopo le 9 all’interno del complesso dell’ex villa Osio, acquistata dal boss negli anni ’80 da una confraternita religiosa, e poi confiscata nei primi anni 2000 per essere trasformata nel 2005 nell’attuale Casa del Jazz di proprietà del Comune. Trasportavano alcuni pali metallici che potrebbero servire per puntellare il tunnel che si trova sotto la dependance del complesso, che attualmente ospita la sala di registrazione.

