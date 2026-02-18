mercoledì, Febbraio 18, 2026
VIDEO – Chiesa “distrutta” da un’esplosione che ha causato “danni catastrofici” e cinque feriti 4 pompieri e il pastore

Secondo quanto riportato dalle autorità, martedì un pastore e almeno quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta in una chiesa di New York, che ha causato “danni catastrofici” all’edificio.

Secondo un’indagine preliminare, quattro persone si trovavano nel seminterrato della chiesa quando la caldaia si è attivata, innescando un’esplosione. Un altro pompiere si trovava al primo piano mentre cercava di ventilare l’edificio al momento dell’esplosione ed è stato sbalzato contro il muro, secondo la polizia. 

Sono tutti attualmente in condizioni critiche ma stabili, hanno detto le autorità.

 https://abcnews.com/US/5-injured-church-destroyed-after-explosion-causes-catastrophic/story?id=130241271

