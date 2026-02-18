Visita del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia al contingente operativo di Livigno
VIGILI DEL FUOCO
Questa mattina l’Ing. Fabrizio Piccinini, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, e l’Ing. Marcella Battaglia, Dirigente Regionale del Soccorso, accompagnati dal Comandante Provinciale, Ing. Antonio Durante, e da due funzionari, hanno fatto visita al contingente operativo attualmente impegnato a Livigno.
La delegazione ha effettuato un sopralluogo presso la piazzola allestita per gli aeromobili in località Tresenda, dove è stato installato un hangar mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ospitare due elicotteri: uno del Corpo Nazionale e uno del Servizio Sanitario Regionale AREU.
La visita è proseguita presso la sezione logistica allestita nella palestra di Teola, messa a disposizione dal Comune di Livigno e attrezzata per garantire accoglienza ai soccorritori, e poi presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Livigno.
Attualmente sono impiegati complessivamente circa settanta operatori, tra personale delle squadre ordinarie e numerosi nuclei specializzati e specialistici.
La visita istituzionale é proseguita presso la sala operativa interforze di Semogo, per fare il punto sulle attività in corso e sul coordinamento tra le diverse componenti operative a tutela della sicurezza del territorio.
Quindi dopo una tappa al distaccamento VVf di Valdisotto la visita si é conclusa al Comando di Sondrio