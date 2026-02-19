Blitz all’EUR e Laurentino 38: arrestate due sorelle rapinatrici

Spread the love

Un nuovo blitz all’alba, pattuglie sulle arterie principali e controlli serrati nei punti nevralgici dei quartieri. L’offensiva delle forze dell’ordine nelle periferie sud della Capitale prosegue senza tregua.

Nella giornata del 17 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno passato al setaccio Laurentino 38, Cecchignola e Fonte Ostiense, nell’ambito delle direttive impartite dal prefetto Lamberto Giannini per rafforzare legalità e decoro urbano nelle aree più esposte.

Il bilancio è significativo: due arresti su provvedimento dell’autorità giudiziaria, tre denunce per furto e ricettazione e un imponente dispositivo di controllo del territorio che ha coinvolto centinaia di cittadini.

’intervento più rilevante ha riguardato l’esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di due sorelle romane.

La più giovane, 21 anni, dovrà scontare una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Per la 31enne, invece, la pena è di 11 mesi, sempre per rapina aggravata.

Entrambe sono state accompagnate presso la casa circondariale di Carcere di Rebibbia, sezione femminile.

https://abitarearoma.it/blitz-alleur-e-laurentino-38-arrestate-due-sorelle-rapinatrici