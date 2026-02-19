giovedì, Febbraio 19, 2026
Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. “Le altre istituzioni rispettino il Consiglio”

Per la prima volta in 11 anni”, il capo dello Stato presenzia ai lavori ordinari: una scelta, spiega, per “sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale” dell’organo dopo l’uscita del ministro sui “metodi para-mafiosi”

“Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni“. Eppure, “mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”. Per la prima volta nei suoi due mandati al Quirinale, Sergio Mattarella sceglie a sorpresa di presiedere la seduta ordinaria del mercoledì del Consiglio superiore della magistratura

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/02/18/mattarella-csm-nordio-magistrati-oggi/8295727

