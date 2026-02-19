Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna e l’appello ai ladri: “Chi ha rubato i gioielli li restituisca”

Spread the love

Bologna, 19 febbraio 2026 – “Come quando è la mamma che sta male e c’è qualche problema, i figli si ritrovano insieme per manifestare affetto”. E allo stesso modo, il cardinale Matteo Zuppi, questa mattina, è venuto a salutare e omaggiare la Madonna, vittima due notti fa di un furto e di uno sfregio che ha indignato l’intera comunità bolognese.

Di fronte all’altare e all’icona storica, una cinquantina di fedeli, accolti dalle parole dell’arcivescovo: “La violazione fa sempre sentire esposti e vulnerabili – dice -. La grande difesa e protezione è sempre quello dell’amore dei figli. Ci troviamo oggi di fronte alla sacra immagine che ci aiuta sempre a vedere, sentire e contemplare la sua presenza. E di fronte a quanto è successo ci rendiamo conto di quanto sia ancora più preziosa”.

