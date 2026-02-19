Metteva pietre sui binari, un arrestato: è un impiegato incensurato

Spread the love

BOLOGNA – I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 20enne imolese, impiegato, incensurato, per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Lo fanno sapere gli stessi militari. La notizia era stata anticipata dal Tg1 sui suoi canali social, e stando a quanto riporta il notiziario Rai, a casa del giovane sarebbe stato trovato materiale riconducibile all’area dell’estremismo antagonista.

L’arresto, dettagliano i Carabinieri, è avvenuto ieri pomeriggio. Un cittadino “ha telefonato al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea ferroviaria Ancona-Piacenza, che attraversa il territorio di Castel San Pietro Terme“. All’arrivo del treno regionale veloce 17510, partito dalla stazione di Imola e diretto a Bologna, il cittadino “ha udito uno scoppio e visto una nube di polvere che faceva pensare a un impatto tra il convoglio e qualcosa posizionato sulle rotaie”.

https://www.dire.it/18-02-2026/1215969-metteva-pietre-sui-binari-a-bologna-arrestato-un-20enne