Nigeria, liberati nove ragazzi rapiti da una chiesa cattolica

Vatican News – A porre fine al sequestro, avvenuto nella prima settimana di febbraio nella chiesa Stt. John situata nello Stato di Benue, è stata un’operazione congiunta delle forze di polizia e dei gruppi di vigilanza locali. I giovani stanno bene e sono stati affidati alle cure dei soccorritori

Nove ragazzi, rapiti nella prima settimana di febbraio durante una veglia di preghiera notturna nella chiesa cattolica di St. John, situata nello Stato nigeriano di Benue, sono stati liberati sabato scorso dall’azione congiunta delle forze di sicurezza governative e dei gruppi di vigilanza locali.

«Gli ostaggi tratti in salvo, sei ragazze e tre ragazzi, stanno attualmente ricevendo cure e supporto» ha fatto sapere ieri, diffondendo la notizia, Solomon Iorpev, consulente tecnico del governatore dello Stato di Benue. Le circostanze del loro rilascio non sono state rese note: in Nigeria è proibito dalla legge pagare riscatti ma molti osservatori internazionali sono convinti che la pratica sia molto diffusa.

