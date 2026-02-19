Roma accoglie la 25ª edizione de “I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni”: un weekend tra degustazioni, laboratori e novità enologiche

Spread the love

(Agen Food) – Roma, 16 feb. – Il gotha dell’enologia italiana torna a darsi appuntamento a Roma, negli spazi del Salone delle Fontane dell’Eur, per la 25esima edizione della kermesse dedicata alla migliore produzione vinicola del nostro Paese. Dal 20 al 22 febbraio, infatti, Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale e autore di numerose pubblicazioni nonché della voce “degustazione del vino” sull’Enciclopedia Italiana Treccani, e Francesca Romana Maroni, CEO di Sens Eventi, accoglieranno esperti e winelovers per un vero e proprio viaggio sensoriale, calice dopo calice.

Come ogni anno, infatti, il grande pubblico avrà l’opportunità di assaporare, attraverso degustazioni libere, le migliori etichette di aziende provenienti da tutte le regioni d’Italia, isole comprese, che, attraverso le loro produzioni, riescono ad esprimere al meglio le straordinarie sfaccettature delle centinaia di varietà vitivinicole presenti sul nostro territorio. Ogni visitatore avrà infatti la possibilità di creare il percorso degustazione seguendo i propri gusti, rendendo così l’esperienza personale e profonda. Senza schemi predefiniti, anche grazie all’ausilio di chiari e semplici supporti come il compendio “Appunti sul vino” che incentiva a segnare, per oggi assaggio, giudizi e sensazioni, le degustazioni nel corso de I Migliori Vini Italiani sono illimitate. Questo perché, secondo Luca e Francesca Romana Maroni, la curiosità di scoprire e sperimentare nuovi sapori non deve avere barriere.

