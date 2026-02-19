Roma Whisky Festival 2026, via al grande evento all’Eur

Spread the love

Roma Whisky Festival 2026 è la 14esima edizione del grande evento ospitato dal Salone delle Fontane dell’Eur..

Alla 14esima edizione del Roma Whisky Festival si avrà accesso solo tramite acquisto del titolo d’ingresso, disponibile online o in loco. L’acquisto del biglietto dà poi diritto al kit di degustazione. Al suo interno è infatti compreso l’esclusivo bicchiere Glencairn che potrete portare a casa per le vostre future degustazioni.

Degustazioni e signature cocktail sono acquistabili tramite il sistema di token. I token si possono acquistare in carta o contanti in tutte le casse presenti all’interno del Festival e non sono rimborsabili. Le masterclass esulano dal biglietto di ingresso e ognuna ha un costo prestabilito dalle aziende organizzatrici.

Appuntamento dal 28 febbraio all’1 marzo 2026 per uno dei più interessanti e seguiti eventi a Roma dei prossimi mesi.

