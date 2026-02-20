Costantino Mangoni è la vittima del grave incidente stradale verificatosi nelle prime ore della mattinata

Spread the love

Territorio di Priverno. – L’uomo era residente a Terracina e si trovava alla guida di un camion che si è scontrato con un altro mezzo pesante all’altezza del chilometro 23 della strada statale 156. Si è trattato di uno scontro frontale e l’impatto non ha lasciato scampo a uno dei due trasportatori, per il quale i tentativi dei soccorritori si sono purtroppo rivelati inutili. Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro, un uomo residente in provincia di Caserta.

Alle 4.30 circa di oggi, 20 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è stato allertato tramite segnalazione dal 112 riguardo un incidente stradale.

Sul posto, nella Strada Regionale 156 dei Monti Lepini tra il chilometro 22 e 23 nel territorio del Comune di Priverno, la squadra operativa territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina ha constatato la collisione di due mezzi pesanti, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze Dell’Ordine, nei pressi della rotatoria di via Anime Sante.

