Esalazioni di monossido: tre intossicati, intervengono i Vigili del Fuoco

A causa del malfunzionamento della caldaia, nell’abitazione si è verificata una fuga di gas, si sono sprigionate esalazioni che ben presto hanno saturato l’ambiente domestico.

A causa della fuga sono rimaste intossicate tre persone, due donne di 74 e 82 anni e un ragazzo di 22 anni. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rinvenuto i tre all’interno dell’appartamento, sul posto è intervenuta la Squadra di Palestrina 24/A e il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dalla Sede Centrale.

I feriti sono stati trasportati presso l’Ospedale di Palestrina ed affidati alle cure dei sanitari. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

