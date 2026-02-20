Friggitrice ad aria causa incendio: morti padre e figlia di 11 anni e cinque persone – tra cui due bambini, ricoverate in ospedale

Spread the love



La bambina di 11 anni e l’uomo di 45 anni sono morti nell’incendio divampato in un indirizzo di Grimoldby, nel Lincolnshire. Altre cinque persone, tra cui due bambini, sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

l capo dei vigili del fuoco Mark Baxter del Lincolnshire Fire and Rescue Service ha dichiarato: “Al loro arrivo sulla scena, le squadre si sono trovate di fronte a un incendio ben sviluppato, che ha tragicamente causato la morte di due persone, lasciandone un’altra in condizioni critiche e ferendone molte altre.

“A seguito delle indagini sull’incendio condotte in collaborazione con la polizia del Lincolnshire e il cane investigativo regionale antincendio, abbiamo stabilito che l’incendio è stato causato da una friggitrice ad aria che ha incendiato oggetti nelle vicinanze.

