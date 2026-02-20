Intervento presso l’area portuale per il recupero di un’imbarcazione da diporto.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – RECUPERO IMBARCAZIONE IN PORTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso l’area portuale per il recupero di un’imbarcazione da diporto.

Il natante, che si trovava in banchina su appositi sostegni per lavori di riparazione, è scivolato dalla propria posizione adagiandosi lateralmente. La squadra VVF di San Benedetto del Tronto, con l’ausilio dell’autogru giunta da Ascoli, ha provveduto alle operazioni di recupero e al riposizionamento in sicurezza dell’imbarcazione sui supporti, ripristinando le normali condizioni di sicurezza dell’area.

Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando di Ascoli Piceno.

—————————-

CAMERINO (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:30 nella frazione di Sfercia, lungo la superstrada SS77 var in direzione mare, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un minibus con cinque persone a bordo, finito nella scarpata adiacente alla sede stradale.

Sul posto le squadre VVF di Camerino e Tolentino, hanno provveduto all’estrazione dei cinque occupanti, in collaborazione con il personale sanitario del 118, e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Macerata