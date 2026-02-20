Maltempo – in 10 giorni oltre 4.100 interventi in Calabria, Sicilia e Sardegna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco nelle regioni colpite dall’ondata di maltempo iniziata l’11 febbraio. Il bilancio complessivo ha raggiunto i 4.141 interventi effettuati tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con un dispositivo di 1.064 vigili del fuoco e 355 mezzi.

In Calabria, nonostante l’allerta arancione, al momento la situazione nel cosentino non presenta nuove criticità rilevanti, mentre a Cassano allo Ionio le acque sono defluite e le squadre di Cosenza e Catanzaro operano per il recupero dei beni. Proprio a Catanzaro, i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico per l’instabilità di un edificio vetusto che ha subito crolli interni a causa del maltempo (foto); il tratto stradale è stato interdetto al transito in via precauzionale. Complessivamente, in regione sono stati portati a termine 1.141 interventi.

In Sicilia, dove l’attività è stata imponente con 1.537 operazioni effettuate, l’attenzione resta alta a Niscemi (CL): nelle contrade Sante Croci e Pirillo, prosegue il monitoraggio strumentale del movimento franoso che ha colpito numerosi edifici, con squadre impegnate nel recupero di beni dalle abitazioni evacuate.

In Sardegna sono stati completati 1.463 interventi, principalmente per i danni causati dalle forti raffiche di vento nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.