Un furgone per il trasporto dei rifiuti rovesciato su un fianco e con la cabina di guida devastata dall’intervento dei vigili del fuoco, che con le cesoie, i divaricatori e pistoni idraulici hanno liberato il conducente, e un’altra auto incidentata, dopo uno scontro frontale tra i due mezzi. E’ la scena che si è presentata ai soccorritori nel sottopasso di via Carlo Rota, a Monza, nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio. L’incidente è accaduto attorno alle 15.

Sul posto sono intervenuti soccorritori inviati dalla Agenzia emergenza urgenza su due ambulanze e un’automedica oltre che i vigili del fuoco, con un mezzo da Monza e un secondo da Lissone, e pattuglie della Polizia locale. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento.

I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata all’interno del furgone, soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza, e provveduto alla messa in sicurezza dello scenario dell’incidente. Un’altra persona, delle quattro complessivamente coinvolte, tra i 55 egli 83 anni, è stata soccorsa in codice verde.

Monza, frontale nel sottopasso tra mezzo dei rifiuti e auto: ferito estratto dal furgone