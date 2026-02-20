Roma est: uomo estratto in gravi condizioni dalle fiamme divampate in uno stabile

Spread the love

Notte di soccorsi a Roma est dove poco dopo le 3.30, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una segnalazione urgente per un incendio divampato all’interno di un’abitazione nella zona di Borghesiana.

Le fiamme sono esplose all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio residenziale, mettendo immediatamente in pericolo la vita dei residenti e la stabilità della struttura. La situazione è apparsa subito critica a causa della rapidità con cui il calore e il gas tossico si stavano propagando.

Immediatamente è stata inviata d’urgenza la Squadra dei Vigili del Fuoco 21/A, supportata da un’Autoscala, dal Carro Auto-protettori e da un’Autobotte, che una volta giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una scena drammatica: le fiamme stavano divorando gli arredi, ma il pericolo principale era rappresentato dalla coltre impenetrabile di fumo che saturava ogni ambiente dell’appartamento.

Nonostante la visibilità quasi nulla e le temperature proibitive, il personale è riuscito a forzare l’ingresso e a penetrare all’interno dei locali ed individuare un uomo di 76 anni disteso a terra.

L’anziano era svenuto, sopraffatto dal fumo acre che non gli aveva lasciato il tempo di raggiungere la porta d’uscita. Con una manovra rapida e coordinata, gli operatori hanno trascinato l’uomo all’esterno dell’area critica, sottraendolo a una morte per asfissia che sembrava ormai certa.

