venerdì, Febbraio 20, 2026
Un’altra frana in città: crollo di muro e fuga di gas, soccorsi sul posto

n’altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova: una frana ha provocato il crollo di un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto.

Dalle prime informazioni, lo smottamento avrebbe interessato un’area privata, tra due palazzi, bloccando parzialmente l’ingresso di un garage e provocando una fuga di gas.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con le unità cinofile, la polizia di Stato, la Croce Bianca Carbonara e la polizia locale che ha chiuso al transito via Caffaro. 

Non risulterebbero feriti. Valutazioni in corso sullo stato dei palazz

