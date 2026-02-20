Un’altra frana in città: crollo di muro e fuga di gas, soccorsi sul posto
n’altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova: una frana ha provocato il crollo di un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto.
Dalle prime informazioni, lo smottamento avrebbe interessato un’area privata, tra due palazzi, bloccando parzialmente l’ingresso di un garage e provocando una fuga di gas.
Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con le unità cinofile, la polizia di Stato, la Croce Bianca Carbonara e la polizia locale che ha chiuso al transito via Caffaro.
Non risulterebbero feriti. Valutazioni in corso sullo stato dei palazz
https://www.genovatoday.it/cronaca/frana-crollo-muro-castelletto.html
© GenovaToday