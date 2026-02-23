Incendio di abitazione in via Margherita n. 28, nel comune di Pianopoli.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala è intervenuta per un incendio di abitazione sviluppatosi in via Margherita n. 28, nel comune di Pianopoli.

L’incendio ha interessato il primo piano e il sottotetto di una porzione di fabbricato disposto su tre livelli, provocando la completa distruzione di suppellettili e mobilia. Le elevate temperature sprigionate dal rogo hanno inoltre causato danni strutturali al solaio del locale adibito a magazzino, posto al piano terra.

Per motivi di sicurezza è stato pertanto interdetto l’accesso all’intera ala dell’edificio interessata dall’evento.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto erano presenti il funzionario di servizio, Ispettore Antincendio Massimo Conforti, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale del SUEM 118. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.