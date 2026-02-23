Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto

Spread the love

Un incidente mortale si è verificato in via Cristoforo Colombo nella notte di domenica 22 febbraio. È la seconda tragedia in poche ore a Roma dopo quello in via Prenestina. A perdere la vita Stefano Briganti, 61 anni, a bordo di un Honda SH 300.

Secondo quanto appreso la vittima si è scontrata con un’auto Opel Karl, condotta da un uomo italiano di 26 anni all’altezza di largo Angelo Fochetti, intorno all’una e 30 di notte, nel rettilineo della Colombo che costeggia la zona Garbatella. Il 26enne alla guida della Opel, che si è fermato per i soccorsi, è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

In corso le indagini da parte del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi in merito alla dinamica del sinistro. Sono due i morti in questo weekend sulle strade di Roma.