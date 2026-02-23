Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

JESI (AN) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 15:00 in località Tabano, per il soccorso ad una persona caduta da un albero.

La squadra di Jesi ha provveduto alla stabilizzazione su di una barella spinale dell’infortunato, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette

Dal Comando di Ancona

——————-

ACQUAVIVA PICENA – INCENDIO CANNA FUMARIA – Alle 22 della scorsa notte i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti per l’incendio sprigionatosi all’interno di una canna fumaria e propagatosi ad alcune travi in legno del tetto.

Dopo aver verificato che le fiamme fossero estinte e controllato con una termocamera che la temperatura fosse tornata nella normalità, si procedeva alla verifica delle travi.

A causa delle alte temperature raggiunte, si evidenziava che quelle più vicine alla canna fumaria erano state interessate dall’incendio per cui si rendeva necessario tagliare la parte bruciata e puntellare il tetto con appositi sostegni.

Sul posto anche il Funzionario VF che dopo il sopralluogo finale decretava l’inaccessibilità al sottotetto.

Dal Comando di Ascoli Piceno

————————

CUPRAMARITTIMA (AP) – INCENDIO RIMESSA – Pochi minuti prima delle 22 della scorsa notte i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti, con tre mezzi, in contrada Sant’Andrea per l’incendio di una struttura aperta, ad uso rimessaggio, nei pressi di un’abitazione. Per lo spegnimento è stato usato liquido schiumogeno, anche per raffreddare due bombole di gpl presenti nei pressi. Due motociclette custodite all’interno sono andate distrutte. I sette pompieri impegnati nell’intervento hanno poi bonificato l’intera zona evitando danni all’immobile prospiciente.

Dal Comando di Ascoli Piceno