Palazzolo sull’Oglio, addio a Giuseppe Costa decano dei vigili del fuoco

Spread the love

Palazzolo sull’Oglio, addio a Giuseppe Costa decano dei vigili del fuocoI funerali saranno mercoledì 25 febbraio alle 14 nella chiesa di San Pancrazio. La commozione e il ricordo dei colleghi per il “Maestro”

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 23 febbraio 2026 – Brescia, l’ovest bresciano, la Franciacorta e il lago d’Iseo piangono Giuseppe Costa: decano dei vigili del fuoco di Brescia, conosciuto e amatissimo grazie al lavoro svolto fino a una quindicina di anni fa, che lo ha visto sempre in prima linea, pronto a sacrificarsi per la sicurezza dei cittadini.

Giuseppe Costa è stato per molti suoi colleghi un “Maestro” che con il suo operato insegnava senza farlo direttamente. I colleghi, che hanno appreso la notizia nelle ultime ore, lo ricordano con grandissimo affetto. “È stato un esempio per tutti” hanno detto alcuni Vigili del Fuoco che hanno lavorato con lui.

“Era una persona estremamente di cuore, serissima – hanno commentato alcuni ex colleghi- un vigile del fuoco della vecchia scuola: a volte silenzioso per concentrazione e serietà, ma a cui ispirarsi sempre. Non commetteva errori ed era sempre in prima linea. Tutti noi gli dobbiamo tanto”.

Nella vita privata Giuseppe Costa era un affettuoso padre di famiglia e un amico devoto e simpatico: sempre pronto a scherzare, famoso per gli scherzi bonari che organizzava in gioventù, che lo avevano reso spesso protagonista di giornate e serate in allegria.

Giuseppe Costa, scomparso improvvisamente questa notte, lascia i figli Luca e Nicoletta e la moglie Margherita, che adorava. E’ possibile fargli visita alla Casa Funeraria Palatium Domus Pacis in via Gardale a Palazzolo sull’Oglio dalle 8 alle 19.30. I funerali saranno mercoledì 25 febbraio alle 14 nella chiesa di San Pancrazio. Poi Giuseppe andrà al tempio crematorio di Brescia.