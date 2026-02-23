lunedì, Febbraio 23, 2026
Ultimo saluto al Vigile del fuoco di Siracusa Salvatore Floridia

Ultimo saluto, da parte dei Vigili del fuoco di Siracusa, al collega Salvatore Floridia, prematuramente scomparso all’età di 42 anni. I funerali sono stati celebrati a Pozzallo dove Salvatore abitava e dove si sarebbe sposato con Tiziana il 29 giugno prossimo. S

Salvatore, nato a Modica nel 1983, è entrato a far parte della famiglia dei vigili del fuoco nel 2002 svolgendo il servizio di leva a Roma; negli anni seguenti ha prestato servizio come vigile del fuoco discontinuo al comando di Ragusa fino al 2016 quando è stato assunto come vigile del fuoco permanente.

Dopo aver prestato servizio per 3 anni a Mantova è stato trasferito al Comando di Siracusa, prima ad Augusta e poi a Noto.

Il Comandante Domenico Maisano e tutto il personale del Comando di Siracusa partecipano al dolore della famiglia.

https://www.siracusapost.com/ultimo-saluto-al-vigile-del-fuoco-di-siracusa-salvatore-floridia/

