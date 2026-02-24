15 morti nello schianto di un elicottero militare in Perù

Spread the love

Lima: Un elicottero militare Mi-17 si è schiantato nella regione di Arequipa, in Perù, uccidendo tutte le 15 persone a bordo. L’Aeronautica Militare peruviana ha confermato la morte di quattro membri dell’equipaggio e undici passeggeri dopo che l’aereo ha perso il contatto radio domenica.

Almeno 15 persone sono morte dopo che un elicottero militare si è schiantato nella regione di Arequipa, in Perù, ha dichiarato lunedì l’aeronautica militare del Paese.

L’allarme è scattato quando il mezzo ha perso i contatti ed è scomparso dai radar. Una task force dell’esercito è stata immediatamente inviata nella zona delle ricerche.

I resti dell’elicottero e le vittime sono stati individuati nei pressi della località di Chala Viejo, a diverse ore dalla scomparsa.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è un Mi-17 di fabbricazione russa, modello spesso utilizzato per operazioni militari e missioni umanitarie in aree difficili da raggiungere.

Le autorità peruviane hanno avviato un’indagine per accertare le cause dello schianto, valutando eventuali problemi tecnici o condizioni meteo avverse legate al maltempo che ha colpito la regione.