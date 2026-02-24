martedì, Febbraio 24, 2026
Incendio sul tetto di un edificio di sette piani: evacuati i condomini

Un edificio di sette piani in via Valparaiso 4 a Milano è stato evacuato intorno alle 13.30 di oggi a seguito di un incendio che ha colpito il tetto del palazzo.

Sul posto cinque mezzi del Comando di via Messina che hanno già provveduto a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Per ora i 14 appartamenti del condominio sono stati precauzionalmente lasciati dai rispettivi occupanti. Non si registrano al momento persone coinvolte. Sul posto forze dell’ordine e personale del 118.

