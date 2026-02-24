Incidente sul lavoro – I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un operaio rimasto incastrato sotto un muletto.

Spread the love

CALENZANO (FIRENZE) – Incidente sul lavoro oggi, 24 febbraio 2026, a Calenzano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 in via Baldanzese per soccorrere un operaio rimasto con gli arti inferiori sotto un muletto.

Sul posto inviate due squadre e un’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. La squadra di Calenzano ha effettuato il sollevamento del muletto attraverso cuscini di sollevamento e con divaricatore. Poi insieme al personale sanitario è stato estratto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso.

La seconda squadra e l’autogru sono state fatte rientrare. Richiesto l’intervento del PISSL.

https://www.firenzepost.it/2026/02/24/calenzano-incidente-sul-lavoro-operaio-incastrato-sotto-al-muletto-soccorso-dai-vigili-del-fuoco