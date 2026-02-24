Negrar, esplosione in una palazzina a Prun: diverse persone coinvolte

Spread the love

NEGRAR (VERONA) – Un’esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese.

La palazzina interessata dall’esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, nella frazione di Prun e non a Fane, come inizialmente appreso.

La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l’intera struttura che è collassata.

In quella palazzina risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell’esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli.

Sul posto ci sono i sanitari del Suem 118, intervenuti con quattro mezzi di soccorso, e i vigili del fuoco. Da quanto si è appreso, alcune persone sarebbero rimaste ferite nello scoppio.

