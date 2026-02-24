Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

FALCONARA MARITTIMA (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14.30 lungo la corsia nord dell’autostrada A14, nei pressi del casello di Montemarciano, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un’auto è finita al centro degli spartitraffico rimanendo sul fianco sinistro. La squadra VVF ha estratto la persona all’interno, in collaborazione con il personale del 118, e ha messo in in sicurezza il mezzo coinvolto. Sul posto la Polizia Autostradale per i rilievi.