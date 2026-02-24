Scontro fra tre auto a Erba: due feriti e vigili del fuoco in azione

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ore 17.30 per incidente stradale a Erba in via Don Orione.

Tre veicoli coinvolti, due persone ferite.

VVF in posto con due mezzi

——————————-

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, a Erba per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Don Orione in codice rosso, poi ridimensionato a giallo. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 78.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como con due mezzi, insieme ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. È stata attivata un’ambulanza di base e auto medica.