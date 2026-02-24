VIDEO – Esplosione di un camion nella capitale del Cile: quattro morti e 17 feriti

Spread the love

SANTIAGO, 19 febbraio (Reuters) – Almeno quattro persone sono morte quando un camion che trasportava gas liquido nella capitale cilena Santiago si è ribaltato ed è esploso.

Altre 17 persone sono rimaste ferite, ha detto un capo della polizia ai giornalisti in una conferenza stampa, affermando che l’autista del camion aveva perso il controllo del mezzo.

I video sui social media mostrano le fiamme che si sprigionavano dal luogo dell’esplosione, mentre una nube di gas grigia, simile a fumo, si diffondeva sull’autostrada nel giro di pochi secondi.

Nel video si vedono gli automobilisti che tentano freneticamente di fare inversioni a U o retromarcia per evitare i fumi che si diffondono rapidamente.

Dopo appena 30 secondi, l’intera carreggiata era inghiottita e le immagini si trasformavano in un muro grigio.