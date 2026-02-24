martedì, Febbraio 24, 2026
VIDEO – Un uomo è morto e 3 vigili del fuoco sono rimasti feriti nell’incendio di una casa a Canton

CANTON ‒ I vigili del fuoco sono intervenuti presso la casa di due piani e mezzo al 1015 Fifth St. SW alle 21:26 e hanno trovato linee elettriche che producevano scintille e fiamme che uscivano dalla casa.

“I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’abitazione principale, affrontando anche l’esposizione dell’edificio adiacente”, ha dichiarato il dipartimento in un comunicato stampa. “Contemporaneamente, le squadre hanno iniziato a cercare eventuali occupanti all’interno della struttura”.

L’uomo è stato trovato al primo piano. L’incendio è stato domato in circa un’ora.

“L’edificio adiacente ha subito gravi danni a causa dell’incendio ed è stato dichiarato inagibile”, ha dichiarato il dipartimento. “Dieci occupanti sono stati sfollati a causa dell’incendio e sono assistiti dalla Croce Rossa Americana”.

