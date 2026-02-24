Vigili del Fuoco in soccorso di una persona a Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamani per soccorrere un uomo di circa 77 anni caduto in un fossato nei pressi di via Generale Ameglio a Catania, nelle vicinanze del Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”.

A dare l’allarme sono stati alcuni studenti dell’istituto scolastico, che hanno udito le invocazioni di aiuto dell’anziano ed hanno immediatamente contattato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di salvataggio impiegando un’autoscala e utilizzando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali).

L’uomo è stato stabilizzato e messo in sicurezza su una barella speciale di tipo “Toboga” ed è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto.

Intervenuti anche Carabinieri del Nucleo Radio Mobile per quanto di loro competenza