Dal caso Crans-Montana alle regole salva-vita: i Vigili del fuoco entrano in classe

Alla Scuola primaria sono iniziati gli incontri in materia di sicurezza e prevenzione: primo appuntamento con i Vigili del fuoco.

«Dopo la tragedia della Svizzera, in modo consono all’età, sono stati spiegati ai bambini i comportamenti da tenere nei luoghi pubblici, l’importanza del rispetto di certi limiti di capienza dei locali, le vie di esodo e tanto altro – spiega il sindaco Laura Canavese –. Una mattinata interessante che ha visto i bambini ascoltare con curiosità e partecipazione. Duplice lo scopo dell’incontro: conoscere i comportamenti da tenere e quelli da evitare in situazioni di pericolo e l’importanza del volontariato, risorsa preziosa in generale ed ancor di più per le nostre realtà».

