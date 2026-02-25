Spread the love

Ore terribili le ultime sulle strade del Palermitano. Due minorenni di 15 e 17 anni sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato sulla statale 113 all’altezza di Terrasini.

I due incidenti a Terrasini, le dinamiche – All’incrocio con viale Consiglio, secondo quanto ricostruito, la moto Yamaha con a bordo i due ragazzi si è scontrata con un quadriciclo Citroen con a bordo due ragazze di 16 anni. Soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale di Partinico, per loro la prognosi è riservata.

Un altro 17enne a bordo di una Honda Sh si è scontrato con una Mercedes guidata da un ragazzo di 19 anni. Il 118 l’ha trasportato all’ospedale Villa Sofia e anche per lui la prognosi è riservata. Su entrambi gli incidenti indagano i carabinieri.

https://qds.it/dramma-nel-palermitano-incidenti-a-raffica-tre-giovani-sono-gravissimi