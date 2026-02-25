In arrivo il bando 2026 per il Campo Giovani dei Vigili del Fuoco: 366 ragazzi protagonisti di una esperienza formativa unica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sarà pubblicato a breve il bando di partecipazione a “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco”, il progetto promosso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolgerà 366 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

L’iniziativa si svolgerà nei mesi estivi e vedrà impegnati i ragazzi in due turni: dal 5 all’11 luglio e dal 12 al 18 luglio 2026. I partecipanti saranno accolti in sei campi base distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove vivranno un’intensa esperienza educativa e formativa.

Il progetto, voluto per rinnovare e rafforzare l’impegno del Corpo nazionale verso le nuove generazioni, nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori delle istituzioni dello Stato attraverso la conoscenza diretta delle attività dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa mira, inoltre, a promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, sviluppando abilità pratiche e teoriche utili per affrontare situazioni di emergenza.

Durante le attività, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a esercitazioni, momenti formativi e simulazioni operative, affiancati da personale specializzato e da 260 vigili del fuoco, che accoglieranno e guideranno i 366 giovani selezionati.

Il progetto “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco” rappresenta un’importante occasione di crescita personale e civile, finalizzata a promuovere senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni, spirito di condivisione e riconoscimento del valore dell’altro. Un’esperienza che unisce formazione, cittadinanza attiva e orientamento, contribuendo a costruire una cultura della sicurezza consapevole e partecipata.

Il bando con le modalità di partecipazione e i criteri di selezione sarà disponibile prossimamente sui siti www.vigilfuoco.it e www.politichegiovanili.gov.it