Incendi in appartamenti a Viterbo e Soriano nel Cimino: doppio intervento dei vigili del fuoco

VITERBO – Momenti di apprensione tra ieri sera e questa mattina tra Viterbo e Soriano nel Cimino, dove si sono verificati due distinti incendi in appartamenti. In entrambi i casi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Il primo episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Francesco Baracca, a Viterbo. Intorno alle 22 alcuni residenti hanno notato fumo e fiamme provenire da un’abitazione, facendo scattare l’allarme. I pompieri sono intervenuti tempestivamente e l’incendio è stato domato senza particolari difficoltà. Fortunatamente non si registrano feriti né danni di grave entità.

Nuovo intervento nella mattinata di oggi a Soriano nel Cimino, in via Ernesto Monaci. In questo caso le fiamme avrebbero interessato la canna fumaria di un appartamento. Anche qui l’operazione dei vigili del fuoco si è conclusa senza conseguenze per le persone.

