Paura alle porte di Roma: asfalto cede e inghiotte una cisterna carica di 35mila litri di GPL

Spread the love

Paura in queste ore alle porte di Roma, dove prima un boato sordo, poi il vuoto che si è aperto in mezzo alla carreggiata di una strada, hanno scatenato il panico in un comune, per il crollo di un mezzo pesante all’interno della voragine.

Un evento che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche anche per la particolarità del mezzo: un autoarticolato adibito al trasporto di GPL con un carico critico di circa 35 chilolitri (35mila litri) di GPL, che è rimasto intrappolato nel cedimento, e che sta creando tutt’ora una situazione di pericolo per l’intera zona residenziale circostante.

La Sala Operativa del Comando di Roma ha risposto prontamente all’emergenza in Via della Fontanaccia 11, nel territorio di Magliano Romano, inviando sul posto un contingente specializzato per fronteggiare il rischio chimico e strutturale.

Sono state dispiegate le squadre 31A e il nucleo CRRC (Carro Rilevamento Chimico Radioattivo), fondamentale per monitorare eventuali dispersioni di gas dalla cisterna. Sul luogo del sinistro è giunto anche il Capo Turno Provinciale per coordinare le operazioni, supportato dall’autogrù della Rustica, necessaria per stabilizzare il veicolo pesante prima che la voragine potesse ampliarsi ulteriormente.

https://canaledieci.it/2026/02/25/paura-alle-porte-di-roma-lasfalto-cede-e-inghiotte-una-cisterna-carica-di-35mila-litri-di-gpl-foto/