Roma – Un forte boato, poi l’incendio in una carrozzeria: 11 veicoli distrutti, un ferito

ROMA – Momenti di paura nella serata di martedì 24 febbraio nella Capitale, dove un incendio ha devastato una carrozzeria nella zona di Morena. Il rogo è divampato intorno alle 19:30 in via Ardesio, preceduto da un forte boato che ha allarmato numerosi residenti del quartiere.

Secondo una prima ricostruzione, il titolare dell’attività e il figlio avrebbero avvertito una violenta esplosione provenire dall’interno dell’officina. Lo stesso boato è stato distintamente udito anche dagli abitanti della zona, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Stando alle verifiche iniziali, le fiamme sarebbero partite da alcune bombole di gas per cause ancora in fase di accertamento. L’incendio ha rapidamente coinvolto otto veicoli parcheggiati all’interno della carrozzeria, per poi propagarsi all’esterno, dove altre tre auto sono state raggiunte dal fuoco. In totale sono 11 i mezzi danneggiati dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Il proprietario dell’attività ha riportato lievi ustioni ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

