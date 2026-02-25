Svolto un corso regionale per l’acquisizione di Patente Nautica di I^ Categoria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Al Polo Didattico Nazionalen, nel Comando VVF di La Spezia , si è svolto per la durata di due settimane un corso regionale per l’acquisizione di Patente Nautica di I^ Categoria (per la conduzione di Natanti fino a 80 CV di potenza e fino a 6 Miglia dalla Costa), al sudetto hanno partecipato 15 unità provenienti dai diversi Comandi Provinciali della Liguria ed hanno superato positivamente gli esami finali.