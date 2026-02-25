VIDEO – Frane in Brasile: 43 dispersi dopo le forti piogge che hanno colpito lo stato di Minas Gerais

Spread the love

Almeno 25 persone sono morte e 43 risultano disperse. Vigili del fuoco, cani antidroga e volontari stanno cercando tra fango e detriti. Circa 440 residenti hanno abbandonato le loro case e le scuole sono chiuse. Juiz de Fora ha registrato 584 millimetri di pioggia a febbraio, il livello più alto mai registrato.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato lo stato di emergenza e ha promesso aiuti federali, mentre sono previste ulteriori precipitazioni. Juiz de Fora ha registrato il doppio delle precipitazioni medie di febbraio e sono state segnalate almeno 20 frane. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che le forze federali stanno contribuendo con salvataggi e aiuti. Sono previste ulteriori precipitazioni nella regione collinare.

https://www.euronews.com/video/2026/02/25/brazil-landslides-43-missing-after-heavy-rain-hits-state-of-minas-gerais