VIDEO – Un incendio distrugge gli appartamenti di Lindenwold – 8 famiglie sfollate tra cui un vigile del fuoco che perde la casa – un altro pompiere ferito
Eganville – L’incendio divampato martedì mattina in una delle più antiche fattorie appena fuori dal villaggio ha lasciato un pompiere della Bonnechere Valley (BV) e la sua giovane famiglia senza casa.
La famiglia Noah Beaton, composta da tre bambini piccoli, tra cui un neonato, viveva in questa casa simbolo dell’autostrada 60. Grazie alla sua posizione, era ben visibile sia in entrata che in uscita dal villaggio, sul lato ovest di Eganville Foodland.
A causa dell’incendio, anche un pompiere della North Algona Wilberforce (NAW) è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riportato al momento della stampa, le sue condizioni sono state riportate come precauzionali.