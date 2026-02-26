87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Catanzaro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Catanzaro celebra domani, 27 febbraio, l’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

In occasione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro organizza una giornata celebrativa articolata in più momenti commemorativi e istituzionali.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 14:30 presso la Sede Centrale Comando VV.F. “A. Gesualdo” con la cerimonia dell’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti, alla presenza di S.E. il Prefetto, quale momento solenne di commemorazione e raccoglimento in memoria di quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

A seguire, alle ore 15:00, le iniziative proseguiranno presso il Parco Provinciale della Biodiversità Mediterranea “Michele Traversa”, dove, nella sala riunioni del MUSMI, si terranno i saluti alle Autorità e un breve intervento del Comandante Provinciale e del Dirigente Vicario, dedicato all’illustrazione dell’attività operativa svolta dal Corpo nel corso dell’anno 2025.

Alle ore 15:30 è prevista la consegna delle onorificenze al personale che si è distinto per meriti di servizio, professionalità e dedizione, a testimonianza dei valori che da sempre caratterizzano l’operato dei Vigili del Fuoco.

Contestualmente, a partire dalle ore 15:30, sarà allestita Pompieropoli, iniziativa rivolta ai più piccoli, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza e alla promozione del ruolo educativo e sociale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’87° anniversario rappresenta un’importante occasione per rinnovare il legame tra l’Istituzione e la comunità nonché un momento di particolare rilievo per rendere omaggio a un’Istituzione che, dal 1939, opera con professionalità, dedizione e spirito di servizio a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio, intervenendo in contesti di soccorso tecnico urgente, prevenzione e gestione delle emergenze.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni e del personale del Corpo, in un clima di partecipazione e condivisione dei valori di solidarietà, coraggio e servizio che da sempre contraddistinguono i Vigili del Fuoco.