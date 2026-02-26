87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 10.30 si celebrerà, per la prima volta, la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza ufficialmente stabilita per il 27 febbraio di ogni anno.

La celebrazione, istituita per ricordare la nascita del Corpo Nazionale e valorizzarne la storia, l’impegno e il servizio reso quotidianamente alla collettività, sarà osservata anche nella sede Centrale di via Valleggio 15 a Como.

L’evento, dal tema celebrativo “Lì dove serve”, rappresenterà un momento di particolare significato per tutto il personale in servizio ed in quiescenza, oltre che per la cittadinanza che da sempre riconosce nei Vigili del Fuoco un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e solidarietà.

Il programma della mattina prevede una cerimonia di Onore ai Caduti, consegna di benemerenze e croci di anzianità al personale VVF.

Domani saranno diffusi i dati relativi all’attività svolta dai Vigili del fuoco del comando di Como nel corso del 2025