87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -Catania

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco celebrano la loro prima Festa nazionale nell’87° anno di fondazione del Corpo Nazionale

Nella mattinata di venerdì 27 febbraio prossimo, si svolgerà la prima Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione della celebrazione dell’87° anno dalla fondazione del Corpo Nazionale.

Le celebrazioni si apriranno alle ore 10,00 presso la Sede Centrale del Comando Provinciale in via Cesare Beccaria, 31 a Catania.

Proseguiranno, a partire dalle ore 11,00, presso il Teatro Vincenzo Bellini di Catania con la partecipazione di S.E. il Prefetto di Catania, del Sig. Sindaco di Catania e di altre autorità civili, militari e religiose della città.

È prevista la proiezione di filmati e immagini storiche e di attualità, oltre all’esibizione musicale dell’orchestra dell’Istituto “Turrisi Colonna” di Catania.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento sia al Teatro Vincenzo Bellini (fino ad esaurimento dei posti disponibili) che nella Sede Centrale di via Cesare Beccaria che, per l’occasione, rimarrà aperta e visitabile dalle ore 11,00 alle ore 17,30

L’evento sarà presentato dallo showman e presentatore siciliano Ruggero Sardo.

L’orchestra del Liceo Statale “Turrisi Colonna ” di Catania, sarà diretta dal Maestro Fabio Raciti.

