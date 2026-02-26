87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Modena

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI MODENA

Prima edizione della festa per l’istituzione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attivo da 87 anni e celebrato con lo slogan “Lì dove serve”, a sottolineare il ruolo nel soccorso tecnico: l’appuntamento è per venerdì 27 febbraio, quando 87 anni fa con Regio Decreto 333 venne istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena festeggerà l’evento con una giornata articolata in momenti istituzionali, al mattino, e iniziative di apertura alla cittadinanza, nel pomeriggio.

La mattinata sarà dedicata alle celebrazioni istituzionali con l’alzabandiera, l’omaggio al Monumento al Vigile del Fuoco e la cerimonia ufficiale in caserma, durante la quale verranno consegnate al personale le benemerenze e i riconoscimenti al valore, e presentati i lavori di ammodernamento e la nuova area emergenza, progetto che si concluderà nei prossimi mesi. La cerimonia si chiuderà con la benedizione dei mezzi e dei nuovi locali.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, la caserma di via Formigina aprirà le porte a cittadini, bambini, famiglie e scuole, con l’iniziativa “Caserma aperta” e “Pompieropoli”. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione Modena, i più piccoli potranno partecipare a percorsi ludici che simulano le attività dei pompieri.