87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vercelli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI

Il 27 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco celebrano per la prima volta l’Istituzione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939. Un percorso lungo 87 anni fatto di presenza, vicinanza, supporto e soccorso a tutela dell’incolumità pubblica sia negli interventi ordinari sia nelle micro e macroemergenze dovute alle calamità naturali.

In questi anni l’evoluzione tecnica, tecnologica e di competenze del personale del Corpo Nazionale è stata massima: dalla Prevenzione Incendi alle attività di Formazione sia interna sia esterna oltre alla nascita di alcune abilitazioni specifiche per il soccorso in ogni contesto tra cui ricordiamo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), TAS (Topografia

Applicata al Soccorso) e il più recente USAR (Urban Search And Rescue) per la ricerca e soccorso

persona in ambito urbano.

Da non dimenticare poi l’ambito di Protezione Civile di cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è componente fondamentale e nel quale si esprime pienamente in tutte le sue competenze di coordinamento e di azione.

Un percorso storico che ha visto i Vigili del Fuoco divenire professionisti del soccorso sempre più preparati e al passo con l’evoluzione delle esigenze del contesto sociale e naturale della Nazione per garantire il maggior livello di sicurezza possibile al servizio dei cittadini.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli in data 27 febbraio 2026 ospiterà le celebrazioni istituzionali con le Autorità civili, militari e religiose nella prima parte della mattinata, poi dalle ore 10:45 alle ore 12:00 la sede sarà aperta alla cittadinanza per assistere alle dimostrazioni operative da parte del personale VVF. Nel pomeriggio la sede di Viale Aeronautica poi riaprirà alle ore 14:30 e fino alle 17:30 per la visita della struttura, la mostra fotografica, l’esposizione dei mezzi e l’iniziativa “Pompieropoli” rivolta ai più piccoli a cura del personale dell’ ANVVF.

“Lì dove serve” è il tema celebrativo della cerimonia: per vedere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco, per condividere per un giorno i valori alla base della loro missione quotidiana, per riflettere sull’importanza del soccorso pubblico e sul contributo che essi offrono a servizio di tutti i cittadini.