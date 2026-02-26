87° Anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 10.00 si celebrerà, per la prima volta, la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza ufficialmente stabilita per il 27 febbraio di ogni anno.

La celebrazione, istituita per ricordare la nascita del Corpo Nazionale e valorizzarne la storia, l’impegno e il servizio reso quotidianamente alla collettività, sarà osservata in tutte le Direzioni Regionali, nei Comandi Provinciali d’Italia e nelle Sedi Centrali.

L’evento, dal tema celebrativo “Lì dove serve”, rappresenterà un momento di particolare significato per tutto il personale in servizio ed in quiescenza, oltre che per la cittadinanza che da sempre riconosce nei Vigili del Fuoco un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e solidarietà.

Il programma della giornata includerà, oltre ai momenti istituzionali nei quali saranno ricordate le vittime del dovere Felice Lettieri, Leonardo Santarsiero e Donato Morlino, anche attività dimostrative e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di condividere con la comunità il valore e la missione del Corpo Nazionale.

Il Comandante invita le testate giornalistiche a partecipare e a dare diffusione all’iniziativa, affinché questa prima celebrazione possa essere conosciuta e vissuta anche dai cittadini.