VIDEO – Vigili del fuoco intervenuti per un grosso incendio non riescono a trovare l’idrante -nell’incendio ferite 3 persone e un pompiere

Spread the love

La bufera di neve di questa settimana ha reso difficile per i vigili del fuoco intervenire per un incendio in un condominio a West Babylon.

Il video mostra le fiamme che si sprigionano dal tetto e dalle finestre del complesso Fairfield Suburbia Gardens su Great East Neck Road. I vigili del fuoco affermano di essere intervenuti intorno alle 19:30 di martedì e di non essere riusciti a trovare l’idrante.

Affermano che il primo idrante era completamente sepolto dalla neve e che la necessità di trovarne un altro ha ritardato i loro interventi. News 12 ha riferito che tre residenti e un vigile del fuoco sono rimasti feriti, ma si stanno riprendendo. In totale, 28 persone sono state sfollate.